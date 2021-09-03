Матч молодёжного Кубка Англии был прерван из-за остановки сердца у одного из футболистов
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В матче молодёжного Кубка Англии между «Вест Бриджфордом» и «Бостон Юнайтед» у одного из футболистов случилась остановка сердца. После этого было принято решение прервать встречу, сообщает Daily Mail.
Прямо во время матча у одного из футболистов «Вест Бриджфорда» остановилось сердце. Медперсонал команды попытался запустить его с помощью дефибриллятора. По словам очевидцев, игрок не реагировал на эти попытки. Затем на поле прибыли несколько машин скорой помощи, а также спасательный вертолет. Позже игрока доставили в местную больницу, а болельщиков попросили покинуть стадион, прервав встречу.
«Бостон Юнайтед» выступает в шестой лиге Англии, а «Вест Бриджфорд» — в Лиге объединенных графств. О дате доигровки матча будет сообщено позднее.
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