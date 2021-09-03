«МЮ» отреагировал на попадание Роналду в Книгу рекордов Гиннесса, опубликовав эмодзи

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на включение португальского форварда команды Криштиану Роналду в Книгу рекордов Гиннесса. 36-летний футболист установил рекорд по количеству забитых мячей на уровне национальных команд. В матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 с Ирландией (2:1) Роналду оформил дубль, забив 110-й и 111-й голы за национальную команду и превзойдя достижение предыдущего рекордсмена — иранского форварда Али Даеи (109).
Роналду обнародовал фото с сертификатом о включении в Книгу рекордов Гиннесса. «МЮ» в комментарии к посту Криштиану опубликовал эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду
В конце августа Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса».
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
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