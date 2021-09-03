Корниленко – об отмене удаления Ежова: будем защищать «Крылья», не имеем права молчать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Ранее орган отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Романа Ежова. Он признал ошибку, допущенную главным арбитром встречи шестого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1) Владиславом Безбородовым.
«Сомнений никаких не было. Сразу после игры мы решили, что будем обжаловать это решение и отстаивать этот вопрос. Сразу же отправили все необходимые документы, чтобы отменили красную карточку и признали решение неверным. Мы будем защищать свою команду и своих футболистов. Мы не имеем права молчать», – цитирует Корниленко Metaratings.ru.
Защитник сможет принять участие во встрече седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». «Крылья» в шести стартовых турах РПЛ набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.
- 3 сентября 2021
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