Названы футбольные клубы, которые больше всех потратили на трансферы во время пандемии
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Исследовательское агентство CIES Football Observatory опубликовало список самых расточительных на трансферном рынке клубов из топ-5 европейских лиг в период пандемии коронавируса.
Возглавил этот рейтинг лондонский «Челси». Также в десятку самых расточительных клубов достаточно неожиданно попали британские середняки – «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед». Примечательно, что всего в топ-10 попали 7 клубов АПЛ.
Топ-10 тратящих на трансферы клубов за период пандемии:
- «Челси» — € 403 млн;
- «Манчестер Сити» — € 323 млн;
- «Манчестер Юнайтед» — € 286 млн;
- «Ювентус» — € 272 млн;
- «Арсенал» — € 258 млн;
- «Астон Вилла» — € 235 млн;
- «Тоттенхэм Хотспур» — € 230 млн;
- «РБ Лейпциг» — € 190 млн;
- «Лидс Юнайтед» — € 187 млн;
- «Пари Сен-Жермен» — € 168 млн.
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