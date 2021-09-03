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Названы футбольные клубы, которые больше всех потратили на трансферы во время пандемии

Названы футбольные клубы, которые больше всех потратили на трансферы во время пандемии
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Исследовательское агентство CIES Football Observatory опубликовало список самых расточительных на трансферном рынке клубов из топ-5 европейских лиг в период пандемии коронавируса.

Возглавил этот рейтинг лондонский «Челси». Также в десятку самых расточительных клубов достаточно неожиданно попали британские середняки – «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед». Примечательно, что всего в топ-10 попали 7 клубов АПЛ.

Топ-10 тратящих на трансферы клубов за период пандемии:

  1. «Челси» — € 403 млн;
  2. «Манчестер Сити» — € 323 млн;
  3. «Манчестер Юнайтед» — € 286 млн;
  4. «Ювентус» — € 272 млн;
  5. «Арсенал» — € 258 млн;
  6. «Астон Вилла» — € 235 млн;
  7. «Тоттенхэм Хотспур» — € 230 млн;
  8. «РБ Лейпциг» — € 190 млн;
  9. «Лидс Юнайтед» — € 187 млн;
  10. «Пари Сен-Жермен» — € 168 млн.
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