Названы футбольные клубы, которые больше всех потратили на трансферы во время пандемии

Исследовательское агентство CIES Football Observatory опубликовало список самых расточительных на трансферном рынке клубов из топ-5 европейских лиг в период пандемии коронавируса.

Возглавил этот рейтинг лондонский «Челси». Также в десятку самых расточительных клубов достаточно неожиданно попали британские середняки – «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед». Примечательно, что всего в топ-10 попали 7 клубов АПЛ.

Топ-10 тратящих на трансферы клубов за период пандемии:

«Челси» — € 403 млн; «Манчестер Сити» — € 323 млн; «Манчестер Юнайтед» — € 286 млн; «Ювентус» — € 272 млн; «Арсенал» — € 258 млн; «Астон Вилла» — € 235 млн; «Тоттенхэм Хотспур» — € 230 млн; «РБ Лейпциг» — € 190 млн; «Лидс Юнайтед» — € 187 млн; «Пари Сен-Жермен» — € 168 млн.