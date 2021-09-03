Венгер: Холанд выберёт АПЛ, где много денег, ведь лучшие игроки всегда хотят зарабатывать

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд должен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«Почему Холанд должен переехать в АПЛ? Английский футбол доминирует в Европе, потому что именно в нём крутятся наибольшие деньги. А лучшие игроки всегда хотят зарабатывать как можно больше. Холанд станет следующим топ-нападающим после Мбаппе, он суперталантлив. Его амбиции, его жажда к голам и борьбе выделяют его. Он хочет побеждать, в нём есть все задатки великого форварда», — приводит слова Венгера Goal.

Ранее СМИ утверждали, что «ПСЖ» готов предложить «Боруссии» за Холанда € 200 млн. Аналогичную сумму парижане должны выручить за Мбаппе. На Эрлинга также претендовали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

Следующим летом в контракте Холанда с «Боруссией» вступит в силу пункт об отступных. Они составят € 75 млн.

В нынешнем сезоне Холанд в трёх матчах Бундеслиги забил три мяча и сделал две результативные передачи.