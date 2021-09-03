«Барселона» и Ольмо договорились о пятилетнем контракте
Поделиться
«Барселона» и полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэль Ольмо достигли договоренности о контракте, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не успел оформить сделку в летнее трансферное окно, но сохраняет интерес к игроку. Сам воспитанник каталонцев также заинтересован в переходе.
23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в «Лейпциге». В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения.
В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач. С 2015 по 2020 год Ольмо выступал за загребское «Динамо», испанец является воспитанником «Барселоны». Футболист призывается в сборную Испании с 2019 года.
Новость по темеХавбек «РБ Лейпциг» Ольмо может перейти в «Атлетико»
Комментарии
- 3 сентября 2021
-
13:53
-
13:51
-
13:44
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:21
-
13:18
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:19
-
11:02
-
10:59
-
10:47
-
10:39
-
10:31
-
10:27
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:38
-
09:36
-
09:32
-
09:26
-
08:30
-
08:03
-
07:42
Партнерский контент