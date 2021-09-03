«Барселона» и Ольмо договорились о пятилетнем контракте

«Барселона» и полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэль Ольмо достигли договоренности о контракте, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не успел оформить сделку в летнее трансферное окно, но сохраняет интерес к игроку. Сам воспитанник каталонцев также заинтересован в переходе.



23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в «Лейпциге». В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения.



В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач. С 2015 по 2020 год Ольмо выступал за загребское «Динамо», испанец является воспитанником «Барселоны». Футболист призывается в сборную Испании с 2019 года.