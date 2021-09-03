Тульский «Арсенал» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Парфёнова
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Тульский «Арсенал» объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым. Контракт специалиста с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Дмитрием Парфеновым ПФК «Арсенал» покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.
Приняв команду в сложной турнирной ситуации прошлой осенью, Дмитрий Парфенов с помощниками смогли решить главную задачу – сохранить место в РПЛ. ПФК «Арсенал» благодарит Дмитрия Парфенова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности», — написала пресс-служба «Арсенала».
Напомним, Парфёнов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года.
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