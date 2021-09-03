Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тульский «Арсенал» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Парфёнова

Тульский «Арсенал» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Парфёнова
Комментарии

Тульский «Арсенал» объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым. Контракт специалиста с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Дмитрием Парфеновым ПФК «Арсенал» покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

Приняв команду в сложной турнирной ситуации прошлой осенью, Дмитрий Парфенов с помощниками смогли решить главную задачу – сохранить место в РПЛ. ПФК «Арсенал» благодарит Дмитрия Парфенова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности», — написала пресс-служба «Арсенала».

Напомним, Парфёнов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года.

Новость по теме
Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021