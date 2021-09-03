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Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал»

Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал»
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Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером тульского «Арсенала». Стороны подписали контракт сроком на два года, информирует официалньый сайт «канониров».

Божович работал в России на протяжении 10 лет. В 2008 году он возглавил «Амкар», а впоследствии тренировал «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». «Крылья Советов» черногорский специалист возглавил в 2018 году, а летом 2020-го был отправлен в отставку. Также Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.

На посту наставника тульского «Арсенала» Божович сменил Дмитрия Парфёнова, который работал с командой с ноября 2020 года.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал о том, что Божович близок к назначению на тренерский мостик «канониров».

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