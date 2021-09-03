Защитник «Рубина» Сильвие Бегич перешёл в «Крылья Советов»
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Защитник «Рубина» Сильвие Бегич стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона.
«Кандидатура Бегича возникла не случайно – это квалифицированный защитник, который на протяжении длительного времени доказывает свою состоятельность на высоком уровне. Его опыт и навыки очень пригодятся «Крыльям Советов». Нашей команде нужно было укрепить оборону, и мы это сделали», – прокомментировал трансфер спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.
Ранее «Рубин» сообщил об уходе полузащитника Дарко Йевтича. 28-летний швейцарский футболист продолжит карьеру в АЕК. К греческой команде он присоединится на правах аренды, срок которой не уточняется.
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