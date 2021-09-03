Жириновский: напишу письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить посещаемость стадионов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поспособствовать увеличению разрешённой заполняемости стадионов во время спортивных мероприятий. Политик намерен написать письмо с соответствующей просьбой в Роспотребнадзор.
«Вы поймите меня правильно, чтобы убрать все ковидные ограничения — нужно вакцинироваться. Метро закрыть нельзя — иначе город встанет. А закрыть стадионы, рестораны и другие заведения — борьба с ковидом.
Я обещаю, что уже сегодня напишем письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на спортивных мероприятиях в России», — приводит слова Жириновского «РБ Спорт».
Напомним, сегодня ранее стало известно, что с 3 сентября разрешённая заполняемость трибун при проведении спортивных мероприятий на «Ростов Арене» увеличивается до 25%.
- 3 сентября 2021
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