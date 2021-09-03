Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сменил игровой номер

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле принял решение сменить игровой номер. В сезоне-2021/2022 нападающий будет выступать под номером 7. «Барселона» анонсировала это специальным роликом в своём «твиттере». Раньше Дембеле выступал под 11-м номером, «семёрка» принадлежала Гризманну, который перешёл в мадридский «Атлетико».

Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.



В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.