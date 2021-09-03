Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сменил игровой номер

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сменил игровой номер
Комментарии

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле принял решение сменить игровой номер. В сезоне-2021/2022 нападающий будет выступать под номером 7. «Барселона» анонсировала это специальным роликом в своём «твиттере». Раньше Дембеле выступал под 11-м номером, «семёрка» принадлежала Гризманну, который перешёл в мадридский «Атлетико».

Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Усман Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной» со снижением зарплаты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021