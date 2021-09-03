Сборная России прибыла на Кипр, где уже завтра сыграет матч отбора ЧМ-2022

Самолёт сборной России по футболу успешно приземлился на Кипре, где же завтра, 4 сентября, нашей национальной команде предстоит сыграть матч отбора на чемпионат мира – 2022 со сборной Кипра. Фото из аэропорта опубликовала пресс-служба сборной России в "Твиттере".
Напомним, в завтрашнем матче сборной России не помогут Алексей Ионов и Марио Фернандес. Тренерский и медицинский штабы решили дать возможность для полноценного восстановления игрокам, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией (0:0).
В сентябре российской сборной предстоит провести ещё два матча квалификации ЧМ-2022. 4 сентября россияне сыграют в гостях с командой Кипра, а 7 сентября будут принимать команду Мальты. Ранее россияне в первом матче под руководством Валерия Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0).
- 3 сентября 2021
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