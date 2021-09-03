Азмун: были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Их все отклонили

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в один из европейских клубов.



«Я никогда не говорил, что куда-то ухожу. Писали даже, что я прохожу медосмотр и обо всем договорился с какой-то командой. «Зенит» отклонил предложение «Лиона» в тот же день. У меня есть контракт, даже если бы я хотел уйти, клуб этого не позволит. У Роналду и Месси тоже есть контракт, они не могут покинуть свои команды. Это СМИ отправляли меня в другие клубы.



Сам я вообще ничего не говорил. Я устал от этих новостей. Каждое утро меня отправляют в новую команду. Пожалуйста, не пишите об этом больше. Если что-то случится, я скажу сам. У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Всё. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», – цитирует Азмуна Footballi.net.

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