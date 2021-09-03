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«Динамо» выступило за проведение тендера на телеправа РПЛ

«Динамо» выступило за проведение тендера на телеправа РПЛ
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб выступил за проведение тендера на телеправа РПЛ.

«Холдинг «Матч ТВ» вышел к Лиге и клубам с предложением на следующий сезон, обладая сейчас преимущественным правом. Эта опция прописана в нынешнем контракте, как право действующего вещателя договориться с РПЛ до проведения конкурсной процедуры. Лига может, но не обязана принимать это предложение.

Предложенный вещателем оффер, по нашей оценке, необходимо тщательно изучить. При этом спортивный принцип должен быть соблюден и здесь – нужно дать возможность остальным потенциальным претендентам предоставить свои предложения.

Кроме того, необходимо учитывать, что в настоящий момент обсуждается возможное изменение формата соревнований. По мнению его разработчика, компании HYPERCUBE, в случае внедрения этого формата, стоимость медиа-прав должна значительно возрасти. Такую вероятность в целом прогнозируют и консультанты, привлеченные РПЛ. Нам в этом контексте интересно понять позицию участников рынка — как они готовы увеличить сумму стоимости телеправ, если будет новый формат проведения турнира», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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