Тюкавин: мне повезло, что пришёл Шварц. Я играю и прогрессирую за счёт него

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал три главных фактора своего прогресса.

«Первое — я просто тренировался, ни о чём другом не думал. Второе — очень повезло, что пришёл тренер Сандро Шварц. Именно он подтянул меня к основной команде. Считаю, что за счёт него я сейчас играю и прогрессирую. Третье — любовь к футболу. Я с пяти лет занимаюсь футболом и тренировался, чтобы попасть в основную команду и в сборную России» — сказал Константин Тюкавин в видео на YouTube-канале «КраСава».

Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. Также Константин вызывается в молодёжную сборную России. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Тюкавина шесть матчей, два гола и одна результативная передача.