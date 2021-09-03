Тюкавин: мне повезло, что пришёл Шварц. Я играю и прогрессирую за счёт него

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал три главных фактора своего прогресса.
«Первое — я просто тренировался, ни о чём другом не думал. Второе — очень повезло, что пришёл тренер Сандро Шварц. Именно он подтянул меня к основной команде. Считаю, что за счёт него я сейчас играю и прогрессирую. Третье — любовь к футболу. Я с пяти лет занимаюсь футболом и тренировался, чтобы попасть в основную команду и в сборную России» — сказал Константин Тюкавин в видео на YouTube-канале «КраСава».
Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. Также Константин вызывается в молодёжную сборную России. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Тюкавина шесть матчей, два гола и одна результативная передача.
- 3 сентября 2021
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