«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом
Поделиться
«Зенит» продлил контракт с защитником Дугласом Сантосом. Теперь соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2025/2026, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Также футболист защищал цвета «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранады» и «Наутико Ресифи».
В составе сине-бело-голубых Дуглас Сантос успел провести 79 матчей, забить 3 гола и отдать 19 результативных передач. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка и двукратным победителем Суперкубка России.
Напомним, «Зенит» в шести стартовых турах нынешнего розыгрыша РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.
Комментарии
- 3 сентября 2021
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:32
-
15:07
-
15:06
-
14:56
-
14:53
-
14:53
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
13:53
-
13:51
-
13:44
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:21
-
13:18
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:39
Партнерский контент