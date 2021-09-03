Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Долгов прокомментировал свой переход в «Химки»

Александр Долгов прокомментировал свой переход в «Химки»
Комментарии

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал свой переход из «Ростова».

«Безусловно, я рад вернуться в «Химки». Прошлый сезон я провёл здесь, получал игровое время и даже огорчил свой родной клуб. Немного смазало впечатление, что получил травму на сборах и не смог в полной мере показать, зачем пришёл. Но здесь я играл, и что очень важно — когда получил серьёзную травму, руководство клуба и тренерский штаб ежедневно поддерживали. «Химки» не отвернулись и дали понять, что рассчитывают на меня. Когда приехал на базу перед медицинским обследованием, меня вызвал Игорь Геннадьевич. Мы тепло пообщались, где-то пошутили. В команде хорошая раскрепощённая обстановка. Я хорошо знаю требования тренерского штаба и готов работать с двойной самоотдачей. Мои задачи — больше играть, прибавлять от матча к матчу и самое главное для нападающего — забивать!» — цитирует Долгова пресс-служба «Химок».

Новость по теме
Александр Долгов подписал контакт с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021