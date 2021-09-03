Александр Долгов прокомментировал свой переход в «Химки»

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал свой переход из «Ростова».
«Безусловно, я рад вернуться в «Химки». Прошлый сезон я провёл здесь, получал игровое время и даже огорчил свой родной клуб. Немного смазало впечатление, что получил травму на сборах и не смог в полной мере показать, зачем пришёл. Но здесь я играл, и что очень важно — когда получил серьёзную травму, руководство клуба и тренерский штаб ежедневно поддерживали. «Химки» не отвернулись и дали понять, что рассчитывают на меня. Когда приехал на базу перед медицинским обследованием, меня вызвал Игорь Геннадьевич. Мы тепло пообщались, где-то пошутили. В команде хорошая раскрепощённая обстановка. Я хорошо знаю требования тренерского штаба и готов работать с двойной самоотдачей. Мои задачи — больше играть, прибавлять от матча к матчу и самое главное для нападающего — забивать!» — цитирует Долгова пресс-служба «Химок».
- 3 сентября 2021
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:32
-
15:07
-
15:06
-
14:56
-
14:53
-
14:53
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
13:53
-
13:51
-
13:44
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:21
-
13:18
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:39