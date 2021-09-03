«Локомотив» не сможет регистрировать новых игроков, пока не выплатит долг Кверквелии

На заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение обязать московский «Локомотив» выплатить задолженность своему экс-футболисту Соломону Кверквелии.
«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кверквелии С. в отношении ФК «Локомотив» о взыскании задолженностей по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам частично. Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту-профессионалу Кверквелии С. задолженность по выплате дополнительной премии за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2019-2020 годов.
Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту-профессионалу Кверквелии С. проценты за задержку выплаты задолженности в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Применить к «Локомотиву» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров.
В удовлетворении оставшейся части требований футболиста-профессионала Кверквелии С. в отношении ФК «Локомотив» Москва отказать», — приводится решение на официальном сайте РФС.
Напомним, Кверквелия покинул «Локомотив» в июне 2021 года. У футболиста истёк контракт с клубом.
- 3 сентября 2021
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:23
-
18:07
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:32
-
15:07
-
15:06
-
14:56
-
14:53
-
14:53
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
13:53
-
13:51
-
13:44
-
13:41
-
13:40