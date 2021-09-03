«Локомотив» не сможет регистрировать новых игроков, пока не выплатит долг Кверквелии

На заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение обязать московский «Локомотив» выплатить задолженность своему экс-футболисту Соломону Кверквелии.

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кверквелии С. в отношении ФК «Локомотив» о взыскании задолженностей по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам частично. Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту-профессионалу Кверквелии С. задолженность по выплате дополнительной премии за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2019-2020 годов.

Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту-профессионалу Кверквелии С. проценты за задержку выплаты задолженности в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Применить к «Локомотиву» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров.

В удовлетворении оставшейся части требований футболиста-профессионала Кверквелии С. в отношении ФК «Локомотив» Москва отказать», — приводится решение на официальном сайте РФС.

Напомним, Кверквелия покинул «Локомотив» в июне 2021 года. У футболиста истёк контракт с клубом.