«Спартак» внёс 28 игроков в заявку для участия в групповом турнире Лиги Европы

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала список игроков, заявленных для участия в групповом турнире Лиги Европы.

В списке оказались следующие спортсмены:

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов.



Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.



Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс.



Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Александр Соболев.



Напомним, соперниками «Спартака» по группе C станут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».