«Спартак» внёс 28 игроков в заявку для участия в групповом турнире Лиги Европы

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала список игроков, заявленных для участия в групповом турнире Лиги Европы.
В списке оказались следующие спортсмены:
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс.
Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Александр Соболев.
Напомним, соперниками «Спартака» по группе C станут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».
- 3 сентября 2021
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