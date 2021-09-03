РФС обязал «Ростов» выплатить задолженную зарплату Алексею Козлову

Сегодня на заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение о том, что футбольный клуб «Ростов» должен выплатить своему экс-игроку Алексею Козлову задолженную зарплату.
«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Козлова А. А. в отношении футбольного клуба «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору. Обязать футбольный клуб «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Козлову А.А. проценты за задержку выплаты задолженностей по трудовому договору», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте РФС.
Напомним, контракт футболиста с «Ростовом» был рассчитан до нынешнего лета. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
Ранее Козлов выступал в составе московского «Динамо», куда перешёл в феврале 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился семь раз. В июне 2019 года клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока действия контракта. Далее Козлова подписал «Ростов», за который Алексей выступал вплоть до июня 2021 года.
- 3 сентября 2021
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