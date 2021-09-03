Кипр — Россия: время начала матча квалификации ЧМ-2022

4 сентября сборная России проведёт очередной матч в квалификации чемпионата мира 2022 года. В 5-м туре группы H россияне сыграют в гостях с Кипром. Матч Кипр — Россия пройдёт в Никосии на стадионе «ГСП».

Отборочный турнир Чемпионата мира-2022 по футболу для сборной России пока складывается довольно удачно. Российская команда занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав 7 очков. Столько же очков у лидирующей в группе сборной Хорватии, но хорваты опережают россиян по дополнительным показателям. Сборная Кипра набрала четыре очка в четырёх матчах.

Первый канал покажет игру в прямом эфире игру. Начало матча Кипр — Россия — 4 сентября 2021 в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.