«Спартак» объявил количество фанатов, которые смогут присутствовать на игре с «Химками»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала информацию о том, сколько болельщиков сможет присутствовать на домашнем матче с «Химками».

«11 сентября «Спартак» сыграет с «Химками» на «Открытие Банк Арене». Домашний матч начнётся в 19:00 по московскому времени.



На данный момент допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остаётся прежней: мы будем ждать на трибунах до 3000 болельщиков. При этом в ближайшее время разрешённая вместимость может быть увеличена.



Продажа билетов на игру с «Химками» стартует сегодня и пройдёт в три этапа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, «Спартак» Москва в нынешнем сезоне РПЛ занимает 10-е место. В 6 матчах чемпионата команда одержала 2 победы, потерпела 3 поражения и 1 раз сыграла вничью.