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«Спартак» объявил количество фанатов, которые смогут присутствовать на игре с «Химками»

«Спартак» объявил количество фанатов, которые смогут присутствовать на игре с «Химками»
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала информацию о том, сколько болельщиков сможет присутствовать на домашнем матче с «Химками».

«11 сентября «Спартак» сыграет с «Химками» на «Открытие Банк Арене». Домашний матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

На данный момент допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остаётся прежней: мы будем ждать на трибунах до 3000 болельщиков. При этом в ближайшее время разрешённая вместимость может быть увеличена.

Продажа билетов на игру с «Химками» стартует сегодня и пройдёт в три этапа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, «Спартак» Москва в нынешнем сезоне РПЛ занимает 10-е место. В 6 матчах чемпионата команда одержала 2 победы, потерпела 3 поражения и 1 раз сыграла вничью.

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