Болельщики заподозрили Неймара в лишнем весе, он им ответил

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар подвергся критике после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Чили. Хоть бразильцы и победили со счётом 1:0, но многие фанаты остались недовольны игрой «канариньи». Более того, некоторые болельщики заподозрили, что Неймар набрал лишний вес.

«У меня сейчас нормальный вес. Играли ли мы хорошо? Нет. Мы победили? Да. Поэтому нас всё это не волнует! Танцуем дальше!

P. S. На мне была футболка L-размера! Я в нормальном весе. В следующем матче попрошу дать мне M-ку!» — написал Неймар в своём «инстаграме».

Отметим, что сборная Бразилии выиграла в квалификации семь матчей подряд. В следующем туре отборочного турнира бразильцы встретятся с аргентинцами, этот матч пройдёт в воскресенье, 5 сентября.