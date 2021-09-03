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Футболисты «Крыльев Советов» спели с болельщиками «3 сентября». Видео

Футболисты «Крыльев Советов» спели с болельщиками «3 сентября». Видео
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Футболисты самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев и Иван Ломаев в шутку вместе с болельщиками клуба исполнили песню российского певца Михаила Шуфутинского «3 сентября». Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале самарчан.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» занимают 11-е место. Команда сыграла 6 матчей в рамках чемпионата России, в которых набрала 7 очков. Подопечные Игоря Осинькина на старте первенства дважды одержали победу, потерпели 3 поражения и 1 раз сыграли вничью.

Вчера стало известно, что защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Максим Карпов перешёл в подмосковные «Химки».

Напомним, 26-летний Карпов перешёл в «Крылья Советов» из второй команды «Зенита» в январе 2019 года. С тех пор он провёл за самарцев 29 игр, в которых забил один мяч. На счету футболиста три матча за юношескую сборную России, а также четыре встречи за молодёжную команду в квалификации к Евро-2017.

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