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Бабаев прокомментировал слухи о переходе Антона Миранчука и Юрия Жиркова в ЦСКА

Бабаев прокомментировал слухи о переходе Антона Миранчука и Юрия Жиркова в ЦСКА
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о переходе полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».

«Антон Миранчук может перейти в ЦСКА? Нет, эта информация не соответствует действительности. Вернётся ли Юрий Жирков? Нет. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же — всему своё время. Даже не рассматривали эту опцию», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

Напомним, вчера российский футболист Константин Марадишвили перешёл из московского ЦСКА в столичный «Локомотив».

Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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