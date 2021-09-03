Анджорин поблагодарил Лоськова за 10-й номер

Полузащитник Фаустино Анджорин, перешедший в «Локомотив» из лондонского «Челси», поблагодарил Дмитрия Лоськова за то, что будет выступать за московский клуб под 10-м номером.

«Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь», – написал Анджорин в «Инстаграме» под фотографией на русском языке, а затем продублировал подпись на английском.

Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн.