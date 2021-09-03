Руководитель профсоюза футболистов и тренеров: лимит — ложная повестка дня

Руководитель профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
«Лимит — ложная повестка дня. Простая логическая цепочка: зачем существует лимит? Потому что российские игроки без него на поле, скорее всего, не прорвутся. Именно с этого всё началось, если помните: клубы стали массово закупать иностранцев, возник переполох, родилось ограничение. Но почему россияне не прорвутся на поле без лимита? Потому что подготовлены хуже иностранцев.
Извините, а какие изменения произошли в системе подготовки россиян с 2005 года, когда забурлила эта тема, кроме бесконечной укладки полей, где теперь играют «коммерсанты»? Проблема с подготовкой была — проблема осталась. Как, ответьте, на неё влияет лимит?
Следующий вопрос: лимит влияет на экономику клубов? Практически нет. Российским «паспортистам», возможно, переплачивают, но это делают сами же участники рынка. Что мешало за 16 лет придумать сдерживающие регламенты, потолки зарплат, как-то договориться и обуздать проблему?» — цитирует Грамматикова «Матч ТВ».
- 3 сентября 2021
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