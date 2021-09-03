Видаль назвал Ришарлисона клоуном из-за троллинга бразильца
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Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль и нападающий сборной Бразилии Ришарлисон обменялись любезностями в социальных сетях после матча команд в квалификации ЧМ-2022. Встреча, проходившая в Сантьяго, завершилась победой Бразилии со счётом 1:0.
Ришарлисон напомнил, как несколько недель назад Видаль написал: «Бразилия, встретимся через две недели в Чили, но теперь без помощи судей».
Ришарлисон напомнил фразу Видаля, использовав эмодзи с глазами.
Вскоре чилийский полузащитник жёстко отреагировал. Он выложил фото бразильца, который однажды наложил на своё лицо изображение клоуна. Также Видаль написал: «И кто после такого клоун?»
Отметим, что сборная Бразилии выиграла все семь матчей в квалификации ЧМ-2022.
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