Видаль назвал Ришарлисона клоуном из-за троллинга бразильца

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль и нападающий сборной Бразилии Ришарлисон обменялись любезностями в социальных сетях после матча команд в квалификации ЧМ-2022. Встреча, проходившая в Сантьяго, завершилась победой Бразилии со счётом 1:0.

Ришарлисон напомнил, как несколько недель назад Видаль написал: «Бразилия, встретимся через две недели в Чили, но теперь без помощи судей».

Ришарлисон напомнил фразу Видаля, использовав эмодзи с глазами.

Вскоре чилийский полузащитник жёстко отреагировал. Он выложил фото бразильца, который однажды наложил на своё лицо изображение клоуна. Также Видаль написал: «И кто после такого клоун?»

Отметим, что сборная Бразилии выиграла все семь матчей в квалификации ЧМ-2022.