Эмерсон: никто не ожидал, что Месси уйдёт
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Защитник английского «Тоттенхэма» Эмерсон высказался об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Я мечтал играть с Месси. Я не ожидал, что он уйдёт. Никто этого не ожидал. Всем было очень больно. Я понимал, что после его ухода «Барселона» сильно изменится. В «Барселоне» начиналась новая эпоха. Мы виделись лишь во время его прощальной церемонии на «Камп Ноу», — приводит слова футболиста Marca.
Напомним, каталонский клуб продал 22-летнего футболиста за € 30 млн. Футболист был приобретён «Барселоной» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за € 12 млн. В трёхсторонней сделке участвовал «Бетис», который арендовал бразильца на два сезона. В минувшем сезоне защитник провёл 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Новость по теме«Барселона» продаст Эмерсона за € 30 млн в «Тоттенхэм»
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