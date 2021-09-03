СберСтрахование «застраховало» всех болельщиков от проигрыша России в матче с Кипром

Неудачное выступление футбольной сборной РФ на чемпионате Европы, смена тренера, не самая яркая игра с Хорватией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 — российские футболисты пока щекочут нервы болельщикам. В этой ситуации СберСтрахование увидело риски для психологического комфорта болельщиков и проактивно «застраховало» всех, кто поддерживает нашу сборную своей энергией, верой в победу и позитивным настроем! «Страховка болельщиков» сработает в случае проигрыша или игры вничью национальной сборной со сборной Кипра 4 сентября.
При «страховом случае» каждый болельщик, оставивший свой e-mail в специальном поле на странице акции до начала матча Россия — Кипр, получит промокод от мультимедийного сервиса «Okko Спорт» (18+) для просмотра красивой игры английской Премьер-лиги или других лучших футбольных стран. Победу нашей команды СберСтрахование планирует отметить приятным сюрпризом для участников акции.
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