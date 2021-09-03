Отец Марадишвили: конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА

Отец Константина Марадишвили Коба рассказал о том, почему российский полузащитник перешёл из ЦСКА в «Локомотив».
«Локомотив» вышел на нас где-то месяц назад. Мне позвонил Ральф Рангник и спросил, как я смотрю на то, чтобы Костя продолжил карьеру в «Локомотиве». Я не был против с самого начала. Ральф сказал, что Николич тоже хочет видеть Костю в команде. Трудно сказать, что именно стало ключевым. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешёл в «Локомотив» не из-за денег.
Как можно не стараться удержать такого воспитанника? Но я могу поставить ЦСКА в один ряд с «Лейпцигом» и «Аяксом», которые выращивают своих воспитанников, а потом продают. Так и должно происходить.Что касается Кости, то у них не было никакого недопонимания с Алексеем Березуцким. Костя может только отблагодарить всех людей, которые работали с ним в ЦСКА. Да, конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА. Но речь не о суммах, из-за которых можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития», — приводит слова Кобы Sport24.
- 3 сентября 2021
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