Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном продлении контракта с РФС. Действующий контракт специалиста истекает 31 декабря 2021 года.

«Вне зависимости от работы в «Ростове» или нет, контракт действует до 31 декабря 2021 года. Если выходим в стыки, то автоматическое продление до конца марта. Если выходим в финальную стадию или не выходим на ЧМ — то до 31 декабря», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин возглавил сборную России после Евро-2020, до этого главным тренером национальной команды был Станислав Черчесов.

Изначально Карпин совмещал посты в «Ростове» и сборной России. Но затем специалист покинул клуб из Ростова-на-Дону, чтобы сосредоточиться на национальной команде.