Карпин высказался о возможном продлении контракта с РФС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном продлении контракта с РФС. Действующий контракт специалиста истекает 31 декабря 2021 года.
«Вне зависимости от работы в «Ростове» или нет, контракт действует до 31 декабря 2021 года. Если выходим в стыки, то автоматическое продление до конца марта. Если выходим в финальную стадию или не выходим на ЧМ — то до 31 декабря», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Карпин возглавил сборную России после Евро-2020, до этого главным тренером национальной команды был Станислав Черчесов.
Изначально Карпин совмещал посты в «Ростове» и сборной России. Но затем специалист покинул клуб из Ростова-на-Дону, чтобы сосредоточиться на национальной команде.
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