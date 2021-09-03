Полузащитник сборной Кипра — о матче со сборной России: мы признаём силу соперника

Полузащитник сборной Кипра Григорис Кастанос поделился ожиданиями от матча 5-го тура квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча состоится завтра, 4 сентября. Матч будет проходить в Никосии (Кипр).

Ранее сборная Кипра в квалификации ЧМ-2022 сенсационно уступила Мальте (0:3). Российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).

«Мы должны забыть вечер среды и смотреть вперёд. Все тренируемся и готовимся к завтрашней игре, которая должна пройти в положительном ключе.

Даже большие и сильные команды проигрывают. Мы готовы к матчу, должны приложить все силы, сделать всё, что в наших силах, чтобы показать интересную игру для болельщиков. Мы всегда стараемся выкладываться в каждом матче на полную. Мы признаём силу соперника. Для победы мы должны быть сконцентрированы», — цитирует Кастаноса «Матч ТВ».