Бывший игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к клубу

Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди подверг критике экс-форварда команды Криштиану Роналду, который перешёл в «Манчестер Юнайтед». По мнению Таккинарди, 36-летний португалец проявил неуважение к итальянскому клубу.
«Роналду должен был уходить иначе. Не улетать на своём личном самолёте, когда Аллегри даёт установку команде перед матчем с «Эмполи». Я рассчитывал, что будет специальная пресс-конференция, на которой он попрощается с фанатами. Они заслуживали другого обращения.
Да, сейчас в команде нет таких легенд, как Дель Пьерро, Тотти, Мальдини или Дзанетти, но было не очень приятно слышать, что он уходит в команду, которую называет «домом». Роналду поставил «Ювентус» в сложную ситуацию. Он ушёл из команды за несколько дней до закрытия трансферного окна, когда ему трудно найти замену», — цитирует Таккинарди Football Italia.
- 3 сентября 2021
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