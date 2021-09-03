Вратарь «Аякса», отстранённый из-за допинга, получил разрешение вернуться к тренировкам
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Голкипер «Аякса» Андре Онана получил разрешение вернуться к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама. Разрешение футболисту дал Спортивный арбитражный суд.
Ранее Онана был отстранён от футбола из-за нарушения антидопинговых правил. Вратарь по ошибке принял таблетку, которую прописали его жене. Дисциплинарный орган УЕФА решил, что у игрока не было намерения мошенничать. Тем не менее в соответствии с действующими правилами его отстранили на 12 месяцев. После апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.
Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В общей сложности он принял участие в 204 матчах за клуб. Контракт голкипера истекает следующим летом.
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