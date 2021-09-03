Дешам: мы осознаём силу сборной Украины

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился ожиданиями от отборочного матча на чемпионат мира 2022 года с Украиной. Мундиаль пройдёт в Катаре.

«Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел игру украинцев в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой нового тренера Петракова. Да, в отношениях наших сборных уже есть определённая история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но замечу, что мы осознаём силу сборной Украины», — приводит слова Дешама пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Напомним, противостояние состоится 4 сентября на Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. Начало матча — в 21:45 по мск.