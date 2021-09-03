Тренер Кипра — о сборной России: мы уважаем оппонента, но верим в себя

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с командой России.
«Возможно, предыдущие игры не принесли хороший результат, но у команды новый тренер, есть хорошие футболисты, и только время покажет, насколько хороша наша команда. У нас быстрая команда, у неё высокий ритм и она имеет хорошие перспективы. Не хочу делать прогнозы на результат, мы хотим показать достойный футбол, сыграть не хуже, чем в марте.
Мы уважаем оппонента, но верим в себя. Сейчас не время делать предположения, говорить много слов. Не хотел бы выделять кого-то у россиян. У них сильные и перспективные игроки. Мы считаем, что надо забыть весь негатив, который был в предыдущих играх. Признаём силу сборной России и полностью готовы к игре. Матчи в марте сыграли решающую роль, мы поняли, что у нас есть хорошие футболисты, есть перспективные ребята из числа молодёжи, но их надо правильно привлекать к играм. Шаг за шагом их качество будет расти, и это позволит улучшить общий уровень команды», — цитирует Костеноглу «Матч ТВ».
- 3 сентября 2021
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