Дуглас Сантос — о продлении контракта с «Зенитом»: спасибо, Иисус!
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Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с российским клубом.
«Очень доволен продлением контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»! – написал Сантос в «Инстаграме» на русском языке, а затем продублировал подпись на португальском.
В составе сине-бело-голубых Дуглас Сантос успел провести 79 матчей, забить 3 гола и отдать 19 результативных передач. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка и двукратным победителем Суперкубка России.
Напомним, «Зенит» в шести стартовых турах нынешнего розыгрыша РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.
Новость по теме«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом
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