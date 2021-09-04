Дуглас Сантос — о продлении контракта с «Зенитом»: спасибо, Иисус!

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с российским клубом.

«Очень доволен продлением контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»! – написал Сантос в «Инстаграме» на русском языке, а затем продублировал подпись на португальском.

В составе сине-бело-голубых Дуглас Сантос успел провести 79 матчей, забить 3 гола и отдать 19 результативных передач. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка и двукратным победителем Суперкубка России.



Напомним, «Зенит» в шести стартовых турах нынешнего розыгрыша РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.