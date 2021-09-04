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Криштиану Роналду прилетел в Манчестер

Криштиану Роналду прилетел в Манчестер
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Португальский форвард Криштиану Роналду прилетел в Манчестер, сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед». 36-летний новичок команды прибыл в Манчестер в четверг, 2 сентября. В тот же день клуб объявил, что он будет выступать под 7-м номером.

В аэропорту звёздного португальца встречал бывший полузащитник команды Даррен Флетчер, который в настоящее время занимает пост технического директора клуба. Флетчер ранее играл вместе с Роналду.

Фото: Сайт «Манчестер Юнайтед»

Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Ирландии (2:1) покинул расположение сборной Португалии. Капитан команды получил в концовке жёлтую карточку, которая привела к его дисквалификации.

Роналду в том матче оформил дубль и принёс своей команде победу, попутно установив мировой рекорд. Он стал лучшим бомбардиром сборных в истории, забив 111 мячей.

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