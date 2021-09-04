Гризманн — об «Атлетико»: с нетерпением жду возвращения домой!
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Нападающий испанского футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн прокомментировал публикацию в «твиттере» команды, в которой сообщалось, что вернувшийся француз будет выступать под 8-м номером.
«С нетерпением жду возвращения домой!» — написал французский форвард в социальной сети на испанском языке.
Напомним, в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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