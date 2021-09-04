Некоторые игроки «Барселоны» обрадовалась уходу Гризманна

Обратный трансфер французского форварда Антуана Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико Мадрид» обрадовал некоторых футболистов каталонской команды. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, часть игроков осталась довольна его уходом, поскольку они никогда не считали его членом коллектива. Отчасти это обусловливалось тем, что в 2018 году были опубликованы документы, в которых Антуан рассказывал об отказе каталонцам и решении остаться в «Атлетико».

Напомним, в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.



Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.