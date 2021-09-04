«Манчестер Юнайтед» предлагал Кавани «Барселоне», чтобы освободить 7-й номер для Роналду

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уругваец Эдинсон Кавани мог покинуть команду за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Calciomercato.com.



Форварда предлагали подписать каталонской «Барселоне» и туринскому «Ювентусу».

В минувшем сезоне Кавани забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах АПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером выступал Эдинсон Кавани. Правила английской Премьер-лиги запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс Юнайтед».



В результате 7-й номер освободился. Теперь его себе забрал Роналду.



За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов.