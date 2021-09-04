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«Манчестер Юнайтед» предлагал Кавани «Барселоне», чтобы освободить 7-й номер для Роналду

«Манчестер Юнайтед» предлагал Кавани «Барселоне», чтобы освободить 7-й номер для Роналду
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Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уругваец Эдинсон Кавани мог покинуть команду за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Форварда предлагали подписать каталонской «Барселоне» и туринскому «Ювентусу».

В минувшем сезоне Кавани забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах АПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером выступал Эдинсон Кавани. Правила английской Премьер-лиги запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс Юнайтед».

В результате 7-й номер освободился. Теперь его себе забрал Роналду.

За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов.

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