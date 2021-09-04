Президент «Милана» подвёл итоги трансферной кампании клуба

74-летний президент итальянского «Милана» Паоло Скарони прокомментировал результаты трансферной кампании клуба прошедшим летом, а также выразил мнение о возвращении болельщиков на стадионы в Италии и ответил на вопрос о строительстве стадиона.

«Милан» был очень активен на трансферном рынке и многое сделал для удовлетворения болельщиков. Но при этом клуб всегда уделял внимание экономической устойчивости. Мы осуществляли трансферы, зная, что счета клуба должны быть в порядке.

Возвращение болельщиков на стадионы? Это важная вещь. Мне было очень грустно ходить на пустые стадионы, и было здорово в воскресенье поехать на «Сан-Сиро» и снова увидеть заполненным. Есть также экономический эффект, и это тоже немаловажно. Теперь мы хотим, чтобы стадионы были заполнены на 100%, а не на 50%.

Непонятно, почему они открыты на 100% в Англии, а не в Италии. Я был в Клагенфурте (Австрия), чтобы увидеть товарищеский матч «Милан» — «Реал», и стадион был полон людей, причём даже масок. Сейчас нам нужна новая и современная инфраструктура: все мы, итальянские клубы, должны делать то, что в Европе они делали около десяти лет назад, то есть строить новые стадионы, которые позволяют повысить рентабельность.

Строительство нового стадиона? Мы готовы, и я думаю, что муниципалитет тоже. Я получил заверения от мэра города, что с внесёнными нами исправлениями наш проект теперь в порядке. Оппозиция не против, на этом фронте я чувствую себя спокойно. Всё произойдет в ближайшее время», — приводит слова Скарони официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.