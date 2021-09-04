Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере стоимостью несколько миллионов фунтов

В четверг, 2 сентября, 36-летний звёздный форвард Криштиану Роналду прилетел в Англию на частном самолете из расположения сборной Португалии, чтобы подготовиться к возвращению в «Манчестер Юнайтед». Футболист поселился в потрясающем особняке стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.



Самолёт португальской суперзвезды приземлился в аэропорту города в 17:30 в четверг после вылета из Фару. На взлётно-посадочной полосе его встретили официальные лица «Юнайтед» и служба безопасности, сопроводив в загородный особняк.

Особняк Роналду в Манчестере. Фото: thesun.co.uk

Этот роскошный отель может похвастаться высокотехнологичным фитнес-комплексом с бассейном и джакузи, что позволит Роналду улучшить свою физическую форму в преддверии своего возвращения на «Олд Траффорд».

Его сопровождали сотрудники службы безопасности из шести человек, которые патрулировали территорию, которую клуб арендовал после того, как они осуществили его переход.

Отмечается, что Роналду проведет пять дней в карантине, прежде чем отправиться на тренировочную базу «Юнайтед» в Кэррингтон, где в среду встретится со своими новыми партнёрами по команде.