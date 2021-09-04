«Кьево» сменит название и начнёт свой путь к Серии А с регионального первенства

Итальянский клуб «Кьево», де-факто прекративший своё существование, всё же не исчезнет полностью. Вчера, в пятницу, 3 сентября, клуб смог получить регистрацию на третью категорию регионального турнира, с которого и начнёт восхождение к высшему дивизиону чемпионата Италии. Об этом сообщает Calcio e Finanza.



Почётную миссию возрождения клуба взял на себя экс-капитан «Кьево» Серхио Пеллиссье, выступавший за клуб с 2000 по 2019 год. Именно он пытался найти покупателя клубу, чтобы он не прекращал своё существование и мог заявиться в Серию D. Тогда ему удалось собрать инвесторов, готовых вложиться в «Кьево». Но планы экс-футболиста так и не реализовались.



Теперь «Кьево» предстоит сменить название на «Кьево 2021» поскольку исходное название («Кьево 1929») слишком тесно связано со старым клубом, прошедшего процедуру банкротства.



Напомним, «Кьево» в сезоне 2007/2008 стал победителем Серии B. В 2001 году команда впервые сыграла в Серии А и с ходу заняла 5-е место в турнирной таблице. После этого успеха команда выступала в еврокубках, но особых успехов не добилась.

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