«Кьево» сменит название и начнёт свой путь к Серии А с регионального первенства

Итальянский клуб «Кьево», де-факто прекративший своё существование, всё же не исчезнет полностью. Вчера, в пятницу, 3 сентября, клуб смог получить регистрацию на третью категорию регионального турнира, с которого и начнёт восхождение к высшему дивизиону чемпионата Италии. Об этом сообщает Calcio e Finanza.
Почётную миссию возрождения клуба взял на себя экс-капитан «Кьево» Серхио Пеллиссье, выступавший за клуб с 2000 по 2019 год. Именно он пытался найти покупателя клубу, чтобы он не прекращал своё существование и мог заявиться в Серию D. Тогда ему удалось собрать инвесторов, готовых вложиться в «Кьево». Но планы экс-футболиста так и не реализовались.
Теперь «Кьево» предстоит сменить название на «Кьево 2021» поскольку исходное название («Кьево 1929») слишком тесно связано со старым клубом, прошедшего процедуру банкротства.
Напомним, «Кьево» в сезоне 2007/2008 стал победителем Серии B. В 2001 году команда впервые сыграла в Серии А и с ходу заняла 5-е место в турнирной таблице. После этого успеха команда выступала в еврокубках, но особых успехов не добилась.
- 4 сентября 2021
-
04:35
-
04:09
-
03:48
-
03:29
-
02:52
-
02:35
-
01:58
-
01:44
-
01:21
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2021
-
23:38
-
22:47
-
22:44
-
22:28
-
22:20
-
22:13
-
21:56
-
21:56
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:09
-
20:44
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:59