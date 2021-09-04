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Вратарь Андрей Пятов рассказал, что необходимо сборной Украины, чтобы обыграть Францию

Вратарь Андрей Пятов рассказал, что необходимо сборной Украины, чтобы обыграть Францию
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37-летний вратарь донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов высказался о предстоящей игре национальной команды со сборной Франции в 5-м туре отборочного раунда квалификации ЧМ-2022 группы D.

«Что нам нужно, чтобы обыграть Францию? Такая же поддержка, как в 2013 году. Ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то нет. Надеюсь, что всё будет хорошо.

Я говорил, что закончу карьеру в сборной. Но пообщались с Александром Петраковым, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь.

Хорошо, что я имел возможность провести 3-4 матча, поэтому чувствую себя хорошо, работаю. Очень рад тренироваться с господином Кернозенко, всё хорошо», — цитирует Пятова Football-ua.

Напомним, что матч Украина – Франция пройдёт в субботу, 4 сентября, в Киеве (Украина) на стадионе «НСК Олимпийский». Начало встречи – 21:45 мск.

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