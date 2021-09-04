Крупное поражение молодёжки в отборе к Евро, Медведев в 1/8 US Open. Главное к утру

Молодёжная сборная России по футболу в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы крупно проиграла Испании, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира US Open. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Молодёжная сборная России стартовала с крупного поражения от Испании в отборе Евро-2023.

2. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, отдав Андухару семь геймов.

3. Карпин объяснил решение не брать на матч с Кипром Ионова и Марио Фернандеса.

4. Бывший игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к клубу.

5. Бабаев прокомментировал слухи о переходе Антона Миранчука и Юрия Жиркова в ЦСКА.

6. Хоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года.

7. ЦСКА разгромил «Парму» с разницей +36 на Кубке Кондрашина и Белова.

8. «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и сыграет с ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова.

9. Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

10. Циципас сенсационно вылетел в 3-м круге US Open от 18-летнего испанского теннисиста.

11. Хет-трик Николая Кулёмина принёс «Салавату» победу в первом матче сезона с «Барысом».

12. Украинский паралимпиец снова отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.

13. Бывший форвард «Баварии» Марио Манджукич объявил о завершении карьеры.

14. Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников.