Крупное поражение молодёжки в отборе к Евро, Медведев в 1/8 US Open. Главное к утру

Молодёжная сборная России по футболу в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы крупно проиграла Испании, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира US Open. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Молодёжная сборная России стартовала с крупного поражения от Испании в отборе Евро-2023.
2. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, отдав Андухару семь геймов.
3. Карпин объяснил решение не брать на матч с Кипром Ионова и Марио Фернандеса.
4. Бывший игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к клубу.
5. Бабаев прокомментировал слухи о переходе Антона Миранчука и Юрия Жиркова в ЦСКА.
6. Хоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года.
7. ЦСКА разгромил «Парму» с разницей +36 на Кубке Кондрашина и Белова.
8. «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и сыграет с ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова.
9. Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
10. Циципас сенсационно вылетел в 3-м круге US Open от 18-летнего испанского теннисиста.
11. Хет-трик Николая Кулёмина принёс «Салавату» победу в первом матче сезона с «Барысом».
12. Украинский паралимпиец снова отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.
13. Бывший форвард «Баварии» Марио Манджукич объявил о завершении карьеры.
14. Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников.
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