Британское правительство отказалось отменять пятидневный карантин для Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен пройти пятидневный карантин после прибытия в Манчестер. Клуб обращался в британское Правительство с просьбой сделать исключение для португальского игрока, но получил отказ, сообщает Manchester Evening News.



Напомним, 36-летний новичок команды прибыл в Манчестер в четверг, 2 сентября. В тот же день клуб объявил, что он будет выступать под 7-м номером.



В аэропорту звёздного португальца встречал бывший полузащитник команды Даррен Флетчер, который в настоящее время занимает пост технического директора клуба. Флетчер ранее играл вместе с Роналду.



Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Ирландии (2:1) покинул расположение сборной Португалии. Капитан команды получил в концовке жёлтую карточку, которая привела к его дисквалификации.



Роналду в том матче оформил дубль и принёс своей команде победу, попутно установив мировой рекорд. Он стал лучшим бомбардиром сборных в истории, забив 111 мячей.

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