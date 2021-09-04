Кто забьёт первый гол сборной России при Карпине?
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Сегодня, 4 сентября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Кипра. Встреча состоится на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кипр — Россия.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто забьёт первый гол сборной России при Валерии Карпине?
Поучаствовать в опросе можно, перейдя по ссылке.
Ранее сборная России провела первый матч под руководством главного тренера Валерия Карпина. В этой встрече российская национальная команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0). Напомним, Карпин возглавил сборную России после Евро-2020. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.
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