«Барселона» хочет подписать новый долгосрочный контракт с Ансу Фати

«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сине-гранатовые хотят сделать Фати лидером на долгие годы, поэтому готовят для него новое соглашение. Сам воспитанник «Барселоны» готов положительно ответить на это предложение.
Напомним, 18-летний хавбек будет выступать за «Барселону» под 10-м номером. Ранее этот номер принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который этим летом перешёл в «Пари Сен-Жермен».
Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. В прошлом сезоне он принял участие в 7 матчах Примеры и забил 4 гола. В составе «Барселоны» Ансу — обладатель Кубка Испании (сезон-2020/2021). В ноябре 2020 года полузащитник получил тяжёлую травму колена и лишь в августе текущего года вернулся к работе с мячом. С 2020 года он вызывается в сборную Испании.
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